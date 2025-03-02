Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної вітряної погоди, - синоптикиня Наталка Діденко
У понеділок, 3 березня, погода у більшості регіонів буде хмарною, деінде накрапатиме дощ або мокрий сніг. Проте ближче до вихідних в Україні стане тепліше
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 3 березня серйозні опади в Україні малоймовірні. Де-не-де можлива мряка або пролітатимуть сніжинки.
Натомість вітер буде рвучкий - північно-західний.
Температура повітря протягом дня очікується +2...+5 °С. На заході підійметься до +7°С, а на сході триматиметься близько 0 °С.
Погода у столиці
У Києві понеділок буде хмарним і прохолодним. Температура повітря триматиметься в межах +2...+4 °С.
Проте синоптикиня зазначає, що надалі з кожним днем теплішатиме. Вже вихідними в більшості областей України можливі +10...+15 °С.
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