Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної вітряної погоди, - синоптикиня Наталка Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 3 березня серйозні опади в Україні малоймовірні. Де-не-де можлива мряка або пролітатимуть сніжинки.

Натомість вітер буде рвучкий - північно-західний.

Температура повітря протягом дня очікується +2...+5 °С. На заході підійметься до +7°С, а на сході триматиметься близько 0 °С.

Погода у столиці

У Києві понеділок буде хмарним і прохолодним. Температура повітря триматиметься в межах +2...+4 °С.

Проте синоптикиня зазначає, що надалі з кожним днем теплішатиме. Вже вихідними в більшості областей України можливі +10...+15 °С.