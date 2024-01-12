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Обшуки у Дніпровському суді: райсуд Києва наголошує на порушеннях, у Верховному Суді також обурені

12 січня, 2024 п'ятниця
19:58
Суспільство Верховний суд України

Дніпровський райсуд заявив, що ДБР провели обшуки "без будь-якого судового рішення" і з грубими порушеннями, а Верховний Суд просить директора бюро дати правову оцінку цим обшукам

Про це повідомляють пресслужби судів.

"Перш за все, звертаємо увагу Державного бюро розслідування на недопустимість грубого порушення під час розміщення офіційних публікацій принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, закріпленого вимогами статті 62 Конституції України, ст.17 КПК України, що має наслідком відповідальність, передбачену законом", - йдеться в повідомленні Дніпровського районного суду міста Києва.

Верховний Суд також опублікував заяву щодо слідчих дій, проведених ДБР у Дніпровському районному суді міста Києва.

"Верховний Суд звертає увагу на те, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів, а тому такі дії мають проводитися виключно у виняткових випадках, за наявності належних фактичних та юридичних підстав і за умов суворого дотримання визначеної процесуальним законодавством процедури", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що за повідомленням Дніпровського районного суду міста Києва, обшук, проведений ДБР у приміщенні суду, був пов’язаний із розглядом конкретної судової справи, і цей факт викликає серйозне занепокоєння.

"Випадки втручання в діяльність судді у зв’язку з ухваленням ним судових рішень та незгодою з результатами судового розгляду провадження є неприпустимими. Відповідні події вимагають невідкладної реакції як з боку органів судової влади, так і з боку правоохоронних органів, які здійснюють нагляд за діяльністю конкретних слідчих підрозділів та окремих співробітників, які брали участь у проведенні зазначених слідчих дій", - пише пресслужба.

Повідомляється, що Верховний Суд звернувся до Директора ДБР, який, згідно із Законом України "Про Державне бюро розслідувань", несе відповідальність за діяльність ДБР, зокрема законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР.

"Належна і своєчасна правова оцінка відповідних дій правоохоронних органів та засудження випадків втручання в діяльність суддів у зв’язку зі справами, що перебувають на їх розгляді, унеможливить подальше виникнення подібних ситуацій, несумісних із цінностями правової держави", - наголошують у Верховному Суді.

Що відомо про обшуки 

ДБР провели напередодні обшуки у приміщенні Дніпровського районного суду міста Києва. Зокрема, були вилучені документи та комп'ютер судді Юлії Іваніної. 

У ДБР підтвердили дії своїх співробітників у Дніпровському суді столиці. На сайті відомства зазначено, що правоохоронці провели обшук в службових кабінетах судді та вилучили речові докази.

Новини
Україна
Верховний суд
ДБР
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