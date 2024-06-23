"Очікуємо початку перемовин щодо вступу в ЄС": Зеленський анонсував новий історичний тиждень
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 25 червня Україна очікує фактичного початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу
Про це він повідомив під час вечірнього звернення 23 червня.
"Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат - це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно", - заявив президент.
За його словами, наступного тижня українська урядова делегація працюватиме в Брюсселі, а саме братиме участь в очікуваних перемовинах щодо вступу в ЄС.
- 21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку - міжурядові конференції відбудуться у вівторок, 25 червня.
- Зеленський 21 червня підписав указ, яким затвердив делегацію України, яка братиме участь у переговорах з Європейським Союзом про вступ держави до блоку.
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