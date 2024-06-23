"Очікуємо початку перемовин щодо вступу в ЄС": Зеленський анонсував новий історичний тиждень

Про це він повідомив під час вечірнього звернення 23 червня.

"Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат - це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно", - заявив президент.

За його словами, наступного тижня українська урядова делегація працюватиме в Брюсселі, а саме братиме участь в очікуваних перемовинах щодо вступу в ЄС.