Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах про вступ до ЄС
Президент України Володимир Зеленський 21 червня підписав указ, яким затвердив делегацію України, яка братиме участь у переговорах з Європейським Союзом про вступ держави до блоку
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу президента.
Делегацію очолюватиме віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина - вона є головним переговірником.
Також у переговорах про вступ України до ЄС братимуть участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Ірина Мудра, торговельний представник України Тарас Качка, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, представник України при ЄС Всеволод Ченцов, заступниця голови департаменту ОП з питань євроінтеграції Марія Марченко.
Водночас до складу делегації увійшли заступники й перші заступники всіх міністерств України та глава Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. До цього переліку потрапили також заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, член Нацкомісії з цінних паперів Максим Лібанов, гендиректор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, очільник Державної служби статистики Ігор Вернер, глава Антимонопольного комітету Павло Кириленко.
- 21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку - міжурядові конференції відбудуться у вівторок, 25 червня.
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