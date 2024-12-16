Очільниця Мінветеранів Калмикова розповіла, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає "Радіо Свобода".

"Будівництво триває. Уже прокладена зливна каналізація, завершується прокладання дренажів, прокладені дороги. Ми готуємося, зараз очікуємо дати коли можна буде проводити поховання від забудовника", – сказала вона.

На уточнювальне питання щодо строків початку проведення поховань, Калмикова знову повторила, що "вони чекають на дату від забудовника".

Національне військове кладовище: що відомо

Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.

Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. Тоді очільник уряду Денис Шмигаль казав, що відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже в першій половині 2024 року.

У березні 2024 року в Мінветеранів казали, що перші поховання можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені 2024 року. Однак проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу лише наприкінці червня.