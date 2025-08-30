Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
В Одесі в 2025/26 навчальному році зберігаються міські доплати педагогам
Про це директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич сказала місцевому виданню "Думська".
"Кожен вчитель отримує додатково 2 тисячі гривень з міського бюджету, а молоді фахівці — 3 тисячі гривень", — уточнила вона.
За її словами, в сумі доплати дають надбавку в 5-6 тисяч гривень до зарплати.
Цього року в одеські школи та дитсадки прийшли працювати 62 молодих педагоги.
- Прем'єрка Юлія Свириденко вважає підвищення зарплат учителям в Україні складним питанням, однак обіцяє знайти рішення вже наступного року.
