ООН має докази систематичного використання сексуального насильства Росією як знаряддя війни і тортур

Про це повідомляє Укрінформ.

Кисилиця виступив у Нью-Йорку на заході "Протидія сексуальному насильству щодо чоловіків та хлопчиків задля підтримання міжнародного миру та безпеки", що відбувся за ініціативою постпредств України, Канади, Колумбії та Ліхтенштейну в межах щорічних дебатів Радбезу ООН стосовно сексуального насильства, пов'язаного із конфліктами.

Постпред України нагадав, що докази злочинів РФ наведені в доповідях Генерального секретаря ООН, Незалежної комісії з розслідування ситуації в Україні та Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"У цих звітах підкреслюється широке і систематичне використання сексуального насильства російськими військами як знаряддя війни і тортур", - наголосив він.

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Кисилиця вважає, що сьогоднішні відкриті дебати у Раді Безпеки дають можливість "привернути увагу до жахливої проблеми сексуального насильства над чоловіками, яке широко й систематично здійснюється російськими окупантами як проти військовополонених, так і проти цивільних осіб, які перебувають у полоні".

За його словами, висновки незалежної комісії ООН пояснюють організацію катувань, показують обізнаність про це командування російської армії, правоохоронних органів та їх цілковите відчуття безкарності.

"Ми твердо переконані, що російська армія та російські правоохоронні органи, такі як ФСБ, мають бути включені до списку сторін конфлікту, які доказово підозрюються у скоєнні актів зґвалтувань та інших форм сексуального насильства", - додав Кислиця.

Він додав, що безкарність породжує більше насильства, тому закликав держави-члени та посадовців ООН "подвоїти зусилля для тиску на Росію з метою припинення її жорстокої, неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України й покласти край її огидним воєнним злочинам і злочинам проти людяності"