Сексуальне насильство під час війни: частині постраждалих виплатять по €3 тис.

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, Росія використовує як психологічну зброю, спосіб залякування мирного населення на ТОТ, інструмент приниження та придушення українського народу та для тортур військовополонених. Це грубе порушення одного з фундаментальних прав людини – на особисту недоторканість особи", - написав він.

"СНПК може кваліфікуватись не тільки як воєнні злочини, злочини проти людяності чи грубі порушення прав людини, але й бути частиною актів геноциду", - пояснив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що його представник із рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов входить до наглядової ради пілотного проєкту щодо виплати репарацій постраждалим від СНПК в Україні від Фонду Global Survivors Fund.

"Фонд планує спершу зібрати дані від постраждалих, потім ідентифікувати, чи правдиві їхні свідчення та чи відповідають ці кейси критеріям СНПК. Якщо так, тоді на кожного й кожну чекає виплата розміром 3 тис. євро. Отримати кошти в межах проєкту зможуть 500 постраждалих", - написав Лубінець і зазначив, що фонд гарантує конфіденційність кожній жертві.