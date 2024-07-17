ООН передала Харківщині 10 генераторів для об’єктів критичної інфраструктури
ООН надала десять генераторів для об’єктів критичної інфраструктури міст і сіл у семи громадах Харківщини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, це обладнання призначене для об'єктів критичної інфраструктури міст і сіл. Воно буде надзвичайно важливе у випадках відсутності електроенергії.
Генератори передадуть у сім громад Харківщини: Богодухівську, Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївську.
"Підтримка міжнародних партнерів допоможе забезпечити енергетичну стабільність та безпеку громад у ці непрості часи. Дякуємо за допомогу жителям Харківщини", - додав очільник ОВА.
- В медичні заклади українських областей надійдуть ще 78 генераторів для безперебійної роботи під час можливих блекаутів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.74
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.69
- Актуальне
- Важливе