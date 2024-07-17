ООН передала Харківщині 10 генераторів для об’єктів критичної інфраструктури

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, це обладнання призначене для об'єктів критичної інфраструктури міст і сіл. Воно буде надзвичайно важливе у випадках відсутності електроенергії.

Генератори передадуть у сім громад Харківщини: Богодухівську, Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївську.

"Підтримка міжнародних партнерів допоможе забезпечити енергетичну стабільність та безпеку громад у ці непрості часи. Дякуємо за допомогу жителям Харківщини", - додав очільник ОВА.