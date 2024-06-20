Українські лікарні на випадок блекаутів отримають ще 78 генераторів

Про це інформує МОЗ.

Вказано, що генератори спрямують до Вінницької, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.

Їх отримають лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, медичні центри соціально значущих хвороб, центри медико-соціальної реабілітації, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, лікувально-діагностичні центри тощо.

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Зазначається, що генератори закупили коштом проєкту МОЗ та Світового банку "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

"Враховуючи постійні атаки та обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, забезпечення наших закладів охорони здоров’я генераторами дасть їм змогу працювати безперебійно за будь-яких критичних умов. Адже таке обладнання здатне забезпечити повноцінну роботу медзакладів в умовах знеструмлення", - наголосили в МОЗ.

У відомстві нагадали, що наразі українські медзаклади мають 11 262 генератори, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.

Раніше Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.





