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ООН відкриє офіс у Херсоні

Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
17:29
Суспільство Херсон

Організація Обʼєднаних Націй незабаром відкриє свій офіс у Херсоні

Зміст

Про це заявила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Ми відкриваємо офіс ООН у Херсоні. У липні я відвідала кілька можливих локацій. Це відповідь на ваше запитання про те, що далі. Ми забудемо? Ми не забудемо про війну, тому що ми там присутні. Я була в Херсоні десятки разів, але я хочу, щоб ми були присутні там більш фізично", - розповіла вона.

Браун наголосила, що ООН фізично присутня в різних містах України, зокрема в Харкові, Дніпрі й Миколаєві, та "не забуває" про війну, яку розвʼязала РФ.

"Я не керую з Польщі. І я не працюю лише з Києва. У нас є 100 співробітників ООН у Харкові. У Дніпрі - 300 співробітників ООН, в Одесі - 200, у Миколаєві - 50. В нас дуже велика присутність, тому що ми хочемо забезпечити цю безперервність дій. Ми нікуди не тікаємо", - уточнила координаторка.

За словами Браун, на момент початку її місії в Україні у 2022 році в державі було близько 1,8 тис. співробітників ООН, коли зараз - 3,2 тис. Вона додала, що багато працівників Організації приїхали до України "дуже швидко".

"У нас понад 600 міжнародних співробітників, більшість з яких ніколи раніше не працювала в Україні", - розповіла вона.

Водночас координаторка з гуманітарних питань акцентувала, що ситуація в Херсоні та регіоні складна.

"Мушу згадати Херсон, там дуже складна ситуація. Ми намагаємося робити якомога більше. І це не тільки поставки, які ми там надаємо, а й послуги. ЮНІСЕФ багато робить із Водоканалом, ВООЗ, UNFPA підтримує лікарні. Тож ми намагаємося покращити ситуації, адже люди залишаються вдома", - зазначила Браун.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з 11 серпня цього року призначив на посаду координатора системи ООН і гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.

  • 8 серпня в ООН заявили, понад 95% українських військовополонених зазнали катувань в Росії. Натомість в Україні ставлення до полонених РФ повністю відрізняється.
Теги:
Україна
ООН
Херсон
Війна з Росією
допомога Україні
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