Oxfam назвав імена п'ятьох найбагатших людей у світі

Про це йдеться у пресрелізі міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.

Oxfam заявив, що статки п'яти найбагатших людей - генерального директора Tesla Ілона Маска, Бернара Арно і його сім'ї, що володіє розкішною компанією LVMH, засновника Amazon Джеффа Безоса, засновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестиційного гуру Уоррена Баффета - зросли на 114% з 2020 року.

Аналітики вважають, що розрив між надбагатими та рештою населення планети "збільшився" після пандемії коронавірусу.

"У нас є п'ять найбільших мільярдерів, вони подвоїли свої статки. З іншого боку, майже 5 мільярдів людей стали біднішими, - заявив тимчасовий виконавчий директор Oxfam Амітабх Бехар. - Дуже скоро, за прогнозами Oxfam, у нас з'явиться трильйонер протягом десятиліття. Тоді як для боротьби з бідністю нам потрібно понад 200 років".

Згідно з даними Oxfam, наразі Ілон Маск є найбагатшою людиною світу з особистими статками у розмірі 250 мільярдів доларів США.

На противагу цьому, організація заявила, що майже 5 мільярдів людей стали біднішими після пандемії, оскільки багато країн, що розвиваються, не змогли надати фінансову підтримку, яку могли б надати багатші країни під час ізоляції.

Крім того, Oxfam заявив, що вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке спричинило різке зростання цін на енергоносії та продовольство, непропорційно вдарило по найбідніших країнах.

Для розрахунку п'ятірки найбагатших мільярдерів Oxfam використовував дані Forbes станом на листопад 2023 року. Тоді їхні статки становили 869 мільярдів доларів, порівняно з 340 мільярдами доларів у березні 2020 року, тобто номінально зросли на 155%.

Для найбідніших 60% населення світу Oxfam використав дані зі звіту UBS Global Wealth Report 2023 та з довідника Credit Suisse Global Wealth Databook 2019. Для обох звітів була використана однакова методологія.