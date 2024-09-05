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Парламент із другої спроби звільнив голову Фонду держмайна Коваля

Юлія Лаврук
5 вересня, 2024 четвер
13:31
Суспільство Віталій Коваль

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада з другої спроби підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України

Зміст

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення Віталія Коваля проголосували 261 депутат. 

Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяву про звільнення від очільника Фонду держмайна. Проте 4 вересня ВР не підтримала звільнення Коваля з посади

Про Віталія Коваля

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У вересні 2019 року його призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2023-го Верховна Рада призначила Коваля головою Фонду державного майна України. За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Фонд держмайна
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