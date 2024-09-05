Парламент із другої спроби звільнив голову Фонду держмайна Коваля
У четвер, 5 вересня, Верховна Рада з другої спроби підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
За звільнення Віталія Коваля проголосували 261 депутат.
Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяву про звільнення від очільника Фонду держмайна. Проте 4 вересня ВР не підтримала звільнення Коваля з посади
Про Віталія Коваля
Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У вересні 2019 року його призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2023-го Верховна Рада призначила Коваля головою Фонду державного майна України. За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.
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