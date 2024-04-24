Парламент прийняв за основу законопроєкт про розмитнення авто в Дії
У середу, 24 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №10380 про розмитнення авто в Дії
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Зазначається, що законопроєкт щодо розмитнення авто в Дії підтримали 269 депутатів України. Натомість 14 нардепів виступили проти.
У Мінцифрі заявляють, що після ухвалення законопроєкту на основі інформації від митниці буде створено Базу даних митних вартостей.
"Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які ввозили в Україну після 2007 року, із деталями: марка, модель, тип і обʼєм двигуна, рік випуску. Це дозволить виключити людський фактор та автоматично розрахувати чесну вартість розмитнення", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 4 січня 2024 року.
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