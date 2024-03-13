"Парламент воюючої країни не може збиратися раз на місяць": у фракції "ЄС" закликають відновити нормальну роботу Ради

Про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

Фракція закликає негайно повернути роботу найвищого законодавчого органу до вимог закону та регламенту.

"Для нинішнього керівництва ВР вже традицією стало виправдовувати свою непрофесійність і бездіяльність умовами воєнного стану. Воєнним станом виправдовують закриті засідання парламенту, недопуск журналістів до ВР, передачу каналу "Рада" в оренду приватній фірмі Банкової "Кінокіт", перешкоджання діяльності опозиції, блокування міжпарламентської діяльності депутатів, заборону на відрядження, відсутність години запитань до уряду, неспроможність вчасно оголосити запити і сформувати актуальний порядок денний парламенту", - йдеться в повідомленні.

У "Європейській Солідарності" зауважують, що "тепер воєнним станом виправдовують фактичну ліквідацію пленарних засідань і проблеми зі скликанням сесії. Що свідчить про організаційну неспроможність голови Верховної Ради забезпечити роботу ВР".

"Минулого тижня було скасовано пленарне засідання, на якому мали розглядати важливі законопроєкти, наступний тиждень також має бути пленарним, але планують скасувати й ці пленарні засідання через відрядження керівництва ВР. Спроби перекласти з хворої голови на здорову, що начебто опозиція хоче ставити на обговорення поправки до законопроєктів, не витримують жодної критики. Це робота депутатів – подавати і розглядати поправки в комітетах і на пленарних засіданнях, аби вдосконалити законопроєкти", - пише пресслужба.

У фракції нагадали, що у березні парламент збереться на один день, аби проголосувати кілька постанов і ратифікацій. "В цей час не розглянутим залишається законопроєкт про заборону московських попів, не готовий до другого читання законопроєкт про мобілізацію, законопроєкти, необхідні для отримання пакетів допомоги від МВФ, блокуються ініціативи опозиції, зокрема створення ТСК щодо стану фортифікаційних споруд".

"Українці на фронті й у тилу не розуміють такої бездіяльності ВР. І чекають від парламенту воюючої країни бути відповідальним і адекватним до викликів часу. Ми вимагаємо від керівництва ВР негайно повернутися до нормальної роботи парламенту, мінімум двох пленарних тижнів на місяць, години запитань до уряду, прозорості і виставлення діяльності, повернути у ВР журналістів, припинити блокувати міжпарламентську діяльність, адекватно формувати порядки денні пленарних засідань", - йдеться в повідомленні.

"Ми вимагаємо, аби наступний тиждень, як і було заздалегідь сплановано і анонсовано депутатам, був пленарним. Аби 20-22 березня ми розглянули законопроєкт про заборону московської церкви, створення ТСК по стану фортифікаційних споруд, законопроєкти про бізнес-клімат, інші нагальні проєкти", - наголошують в ЄС.

У фракції зауважили, що "парламент воюючої країни не може збиратися раз на місяць".

"Навіть в березні-квітні 2022 року ми працювали ефективніше! Не дамо ОП, за вказівкою якого нівелюється парламент, знецінити законодавчий орган. Тому наступний тиждень має бути пленарним! Якщо голова ВР їде у відрядження, засідання мають провести його заступники. Закликаємо всі фракції Верховної Ради доєднатися до позиції "ЄС" і наполягати на поверненні ВР до нормальної роботи", - йдеться у заяві.