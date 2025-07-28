Пашинський виграв суд у Deutsche Welle через фейк про завищені ціни на зброю

Про це Сергій Пашинський написав у Facebook.

Київський апеляційний суд визнав недостовірною інформацію Deutsche Welle про начебто завищені ціни на зброю через Сергія Пашинського.

"Прикро було прочитати 13 серпня 2023 року на німецькому державному ресурсі Deutsche Welle, що начебто "Україна купляє зброю через Пашинського в рази дорожче". Ця цинічна брехня могла з’явитися виключно на замовлення спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Пашинського, він був змушений позиватися до суду на захист честі, гідності та ділової репутації. У результаті Deutsche Welle зобов’язали спростувати оприлюднену інформацію. Рішення набуло законної сили.

"Щиро сподіваюся, що вона жодним чином не вплине на ту величезну допомогу, яку надає Німеччина Україні. Також сподіваюся, що дії осіб, причетних до цієї інформаційної провокації, будуть належно оцінені й урядом Німеччини, і Deutsche Welle", - додав Сергій Пашинський.