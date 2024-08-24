"Перемогу святкуватимемо разом! Зі світлом, газом і без русні", - премʼєрка Литви Шимоніте

Про це вона сказала під час виступу у Києві разом із президентом Володимиром Зеленським та лідером Польщі Анджеєм Дудою на Софійській площі.

Вона привітала українців із Днем Незалежності та заявила, що для неї є честю бути у цей день разом з українським народом.

"Як і весь цивілізований світ захоплююсь вами й щиро вам вдячна. Адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте нас усіх - мою батьківщину Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам", - сказала Шимоніте.

Вона побажала українцям віри, стійкості та перемоги.

"Я не лише сподіваюсь, я вірю, що день перемоги скоро обов'язково настане. Що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і вільному та гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО - Донецьк та Луганськ. Що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти. Що обіймуть своїх близьких хоробрі українські захисники та захисниці, які повернуться з передової та з полону. Що ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював нелюдські воєнні злочини проти українського народу і держави, і для кожного, хто віддавав варварські накази. Що перемога України та міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України і для нашого спільного дому - Європи. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, щоб наблизити перемогу. Перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом. Зі світлом, газом і без русні", - наголосила прем'єрка Литви.