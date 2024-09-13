Перша держава, з якою Україна почала спільне виробництво зброї: Зеленський обговорив з міністром оборони Данії взаємодію, зокрема F-16

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що Данія стала першою державою, з якою Україна розпочала спільне виробництво зброї.

"Сьогодні ж зустрівся з міністром оборони Данії. Дуже змістовна зустріч. Данія є першою країною, із якою ми почали спільне виробництво зброї. І вже ця зброя допомагає на фронті. Разом робимо "богдани". Звичайно, говорили й про інші аспекти нашої взаємодії, зокрема F-16. Данія справді один із лідерів у підтримці нашої "оборонки". Дякую Метте, пані прем’єр-міністру, і всьому данському народові", - сказав президент.

Також він згадав про зустрічі з главами МЗС Литви й Польщі на полях форуму, колишнім держсекретарем США Майком Помпео й британським експремʼєром Борисом Джонсоном.

"На полях форуму зустрівся з міністрами закордонних справ Литви та Польщі. Я подякував за підтримку. Також говорив із головою Мюнхенської безпекової конференції – це один із найбільш впливових у Європі майданчиків щодо зовнішньої та безпекової політики. Зустрівся також з Майком Помпео, ексдержсекретарем Америки. Був на форумі Борис Джонсон – один із найбільших друзів України. Я подякував йому за незмінну допомогу з 2022 року", - додав Зеленський.