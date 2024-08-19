Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $116 млн
Уряд Данії у понеділок, 19 серпня, анонсував новий пакет допомоги українським військовим на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів США)
Про це інформує пресслужба данського уряду.
"Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе ", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Зазначають, що основні кошти з виділеного пакета допомоги будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.
Голова данського міноборони також підкреслив, що цей 20-й пакет військової підтримки був складений з урахуванням побажань і потреб України. За його словами, він буде корисний як найближчим часом, так і в майбутньому.
Крім того, важливою частиною нового пакета допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен зазначив, що Копенгаген продовжує залишатися одним з найвідданіших прихильників України. Він підкреслив, що новий пакет пожертв забезпечить Україну необхідним військовим обладнанням для протистояння агресії РФ.
- Цього ж дня про передачу Україні нового пакета військової допомоги оголосила і Німеччина. Зокрема, він містить систему протиповітряної оборони IRIS-T і безпілотники Vector.
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