Першими країнами, де застосують норми множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, - Зеленський

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Світового конгресу українців, поінформував, що Кабмін найближчім часом ухвалить нормативні акти щодо закону про множинне громадянство.

"Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - поінформував президент.

Окрім цього на зустрічі обговорили дипломатичну співпрацю, посилення тиску на РФ, повернення депортованих дітей, підтримку школярів та інвестування у відбудову. Окрему увагу приділили допомозі українським військовим.

"Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - додав Зеленський.