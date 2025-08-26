Першими країнами, де застосують норми множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, - Зеленський
У вівторок, 26 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти щодо множинного громадянства
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Світового конгресу українців, поінформував, що Кабмін найближчім часом ухвалить нормативні акти щодо закону про множинне громадянство.
"Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - поінформував президент.
Окрім цього на зустрічі обговорили дипломатичну співпрацю, посилення тиску на РФ, повернення депортованих дітей, підтримку школярів та інвестування у відбудову. Окрему увагу приділили допомозі українським військовим.
"Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - додав Зеленський.
