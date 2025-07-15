Зеленський підписав закони про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо РФ і вихід з Оттавської конвенції

Про це він написав у telegram.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною", – наголосив він.

Водночас Спецтрибунал та співпраця щодо цього зі світовими країнами дозволять "забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України".

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За словами президента, завдяки зупиненню для Києва конвенції щодо протипіхотних мін можна досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від РФ.

"Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", – наголосив Зеленський.

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Лідер держави доручив урядовцям ухвалити підзаконні акти для реалізації трьох законів. Зокрема, нині Україна може розпочати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.