Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент ратифікував Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

За це проголосували 323 нардепи.

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фото: t.me/yzheleznyak

Перед голосуванням у ВР виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга із закликом до нардепів проголосувати за ратифікацію угоди, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Очільник українського МЗС нагадав, що на День Європи 9 травня до Львова прибули міністри закордонних справ та дипломати європейських країн, загалом понад 40 делегацій з країн Європейського Союзу й інших держав. Ключовою подією зустрічі стало ухвалення політичного рішення про спецтрибунал з розслідування злочинів РФ проти України.

"Це відбулося у місті, з яким пов'язані Рафаель Лемкін і Герш Лаутерпахт, засновники сучасного міжнародного кримінального права. Саме вони колись вели поняття геноциду та злочину проти людяності. Ми повернули міжнародне кримінальне право до України. І це історія", - розповів міністр.

Сибіга розповів, що під час роботи над створення спецтрибуналу були взяті до уваги досвід роботи Нюрнберзького та Токійського трибуналів, трибуналу для колишньої Югославії Міжнародного кримінального суду.

"Хочу висловити особливу вдячність вам, народним депутатам, за ваші зусилля резолюції парламентських асамблей, міжнародних організацій та національних парламентів зробили суттєвий внесок на цьому шляху. Відповідальність російських злочинців має бути неминучою: від військово-політичного керівництва до кожного окремого російського окупанта; від злочину агресії до всіх похідних звірств, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду", - сказав міністр закордонних справ.

Він вважає, що у Кремлі дуже бояться відповідальності.

"Чим більше їхня пропаганда це заперечує, тим більш очевидним стає цей факт. Тому мусимо не покладати рух допоки російські злочинці не будуть покарані", - наголосив Сибіга.

Що передувало

20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.

У лютому 2025 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив сподівання, що Спецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси.

21 березня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення спецтрибуналу для Росії.

9 травня під час зустрічі коаліції держав War Crimes Group, яка працює над створенням спеціального трибуналу для вищих посадових осіб Росії, відповідальних за вбивства українців, масові руйнування та інші воєнні злочини, представники країн ЄС, Ради Європи й української влади ухвалили Львівську декларацію. Вона дає старт, а майбутнє підписання угоди між Україною та Радою Європи поставить фінальну крапку в запуску трибуналу.

25 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Палацу Європи у Страсбурзі, де поставив підпис під двосторонньою угодою з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

1 липня Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу. Згодом спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшов проєкт закону.