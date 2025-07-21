Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав перші держави, з якими домовлятиметься про його реалізацію

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на нараді послів 21 липня.

На його думку, ухвалення закону про множинне громадянство – "дуже серйозний історичний результат".

"Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії. А далі – відповідні консультації з прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і з паном спікером. Я думаю, ми проведемо всі ці консультації, і список країн буде готовий", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що в переліку може бути Канада, яка потужно підтримує українців.