Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав перші держави, з якими домовлятиметься про його реалізацію
Україна планує розпочати реалізацію закону про множинне громадянство з країн, де зараз найбільше українців: Польщі, Німеччини, Чехії та країн Балтії
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на нараді послів 21 липня.
На його думку, ухвалення закону про множинне громадянство – "дуже серйозний історичний результат".
"Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії. А далі – відповідні консультації з прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і з паном спікером. Я думаю, ми проведемо всі ці консультації, і список країн буде готовий", - сказав Зеленський.
Також він зазначив, що в переліку може бути Канада, яка потужно підтримує українців.
- Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство.
- Водночас нардеп Микола Княжицький сумнівається у відповідності закону Конституції.
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