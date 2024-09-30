Пил з Каспію: МОЗ закликає киян не виходити на вулицю та зачинити вікна

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, 1 та 2 жовтня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікується погіршення якості повітря. Така ситуація утримається, попередньо, до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

У Міністерстві радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, проводити вологе прибирання приміщень та зачинити вікна й двері.

Також рекомендують на вулиці використовувати захисну маску або респіратор, пити багато води й приймати душ кілька разів на день.