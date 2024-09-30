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Пил з Каспію: МОЗ закликає киян не виходити на вулицю та зачинити вікна

Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
19:23
Суспільство хмара пилу

У Києві найближчими днями очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. МОЗ закликає українців не виходити на вулицю та зачинити вікна

Зміст

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, 1 та 2 жовтня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікується погіршення якості повітря. Така ситуація утримається, попередньо, до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. 

У Міністерстві радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, проводити вологе прибирання приміщень та зачинити вікна й двері.

Також рекомендують на вулиці використовувати захисну маску або респіратор, пити багато води й приймати душ кілька разів на день.

  • У східних та північно-східних регіонах України зафіксували серйозне погіршення якості повітря через пил та смог, який вітром занесло з Росії.
Теги:
Україна
екологія
новини Києва
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