Після початку війни родина голови Енергомитниці Комара звела маєток за 70 млн грн в елітному передмісті Києва, - "Схеми"

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Нерухомість площею 450 кв. м на березі озера у селі Вишеньки Київської області оформлена на 69-річного тестя митника, Сергія Гладкова. У день реєстрації права власності сусідню ділянку оформила дружина президента групи VS Energy Миколи Лавренка — давнього знайомого Комара. Обидві угоди посвідчив один нотаріус із різницею у 15 хвилин.

Журналісти з’ясували, що будівництво тривало два роки, а генпідрядник публікував рекламні звіти з місця будівництва. За кошторисом компанії-забудовника, лише перші два етапи обійшлися у понад 48 мільйонів гривень, ще близько 10 мільйонів — оздоблювальні роботи. Експерти оцінили меблювання й технічне оснащення ще в десятки мільйонів. Загальна мінімальна вартість маєтку — понад 70 мільйонів гривень, або понад 1,5 мільйона доларів.

Втім, офіційні доходи тестя і тещі Комара, як з’ясували "Схеми", за весь період з 1998 до 2025 року не перевищили 24 мільйонів гривень. Гладков зареєстрував ФОП лише у 2019 році, а його дружина — у пенсійному віці.

Сам Анатолій Комар у коментарі заявив, що будинок не має до нього стосунку, а будівництво, за його словами, фінансували тесть і теща з "власних коштів". Джерела походження цих коштів родина не розкрила.

Журналісти також звернули увагу на інші ознаки розкішного способу життя родини митника. Його неповнолітня дочка навчається у King’s College London, де річна плата складає понад 1,5 мільйона гривень, а до цього — у приватній школі на Кіпрі. Витрати на навчання, за словами Комара, нібито покриває "хрещений батько", але його імені він не назвав. У декларації ці витрати не відображені, попри вимоги антикорупційного законодавства.

Також встановлено, що Комар їздить на Mercedes-Benz S-Class 2018 року, зареєстрованому на приватну компанію, яка нібито здає авто в оренду його дружині. За документами, компанія отримує лише 15 тисяч гривень на місяць від оренди автомобілів, тоді як ринкова вартість оренди подібного авто — близько 6 тисяч доларів на місяць.

Комар відмовився надати письмові відповіді на детальні запити "Схем", заявивши, що всі озвучені питання "не стосуються його професійної діяльності".