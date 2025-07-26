Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК попався на хабарі у $3500
Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП викрили на вимаганні та отриманні хабаря у розмірі $3500 від громадянина за зняття його з розшуку
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3500 доларів США за "розв'язання питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.
Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Також за клопотанням прокуратури затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.
"Робота прокурорів спрямована в тому числі на викриття та припинення корупційних практик, які дискредитують систему військового управління, особливо в умовах збройної агресії", - зазначили у відомстві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Полтавський обласний ТЦК та СП виступив з юридичним роз'ясненням щодо відповідальності за втечу дорогою до навчального центру. Як наголошується, мобілізовані у такому випадку вже є не цивільними, а військовими й на них розповсюджуються норми Кримінального кодексу, що стосуються військовослужбовців.
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