Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК попався на хабарі у $3500

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3500 доларів США за "розв'язання питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також за клопотанням прокуратури затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.

"Робота прокурорів спрямована в тому числі на викриття та припинення корупційних практик, які дискредитують систему військового управління, особливо в умовах збройної агресії", - зазначили у відомстві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.