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Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК

Анатолій Буряк
26 липня, 2025 субота
16:19
Суспільство

Полтавський обласний ТЦК та СП виступив з юридичним роз'ясненням щодо відповідальності за втечу дорогою до навчального центру. Як наголошується, мобілізовані у такому випадку вже є не цивільними, а військовими й на них розповсюджуються норми Кримінального кодексу, що стосуються військовослужбовців

Зміст

Про це 26 липня 2025 року повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці установи.

"Після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі", - зазначається у юридичному коментарі Полтавського обласного ТЦК.

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Якщо ж мобілізований ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи в іншій формі – "він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі".

Приводом для надання подібного роз'яснення стала втеча кількох мобілізованих на шляху до навчального центру Сил оборони, що мала місце на Полтавщині ввечері 25 липня і стала можливою за сприяння сторонніх осіб, що перекривали рух автотранспорту з мобілізованими. Тож про утікачів, які здійснили СЗЧ щойно де-юре стали військовими, повідомлено ДБР, а інформацію щодо тих, хто перешкоджав законній діяльності ЗСУ, передано до СБУ.  

Скільки щомісяця мобілізують через ТЦК й чи цього достатньо

Станом на липень 2025 року, за даними як від президентської партії "Слуга Народу" (Федір Веніславський), так і від опозиційного "Голосу" (Роман Костенко), завдяки праці ТЦК щомісяця відбувається мобілізація не більше 30 тисяч військовозобов'язаних. 

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Нардеп Костенко вважає такий показник недостатнім й закликає нового міністра оборони, експрем'єра Дениса Шмигаля долучили до процесу оповіщення за допомогою повісток також і місцеве самоврядування. Натомість Веніславський вважає за потрібне посилити прийом добровольців завдяки ефективнішому рекрутингу, адже, за його словами, "якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз – понад 10%, і ця цифра постійно зростає".

Теги:
Новини
Кримінал
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
ТЦК
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