До мобілізації слід долучити місцеву владу, тому що самостійно ТЦК мобілізовують не більше 30 тис. людей на місяць, й цього недостатньо, - нардеп Костенко

Про це він заявив 19 липня 2025 року в етері Radio NV.

"Тому він має налагодити процес мобілізації. Шоб не було так, що Офіс (президента - ред.) заховався, уряд заховався і все скинули на армію. До нього (до процесу мобілізації - ред.) слід залучити всіх: і громадян України, і громадські організації, і місцеву владу, і органи місцевого самоврядування. Щоб цей процес йшов правильно і справедливо, а не так - кого спіймали на вулиці від безвиході, ті й пішли служити. Ось це потрібно зараз зробити, і з цим потрібно розібратися", - поділився своїм баченням депутат.

За словами Костенка, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де він є секретарем, для надання пояснень було запрошено відповідальних за мобілізацію посадовців. "Разом з правоохоронним комітетом ми проводили щодо того, що багато людей не стали на облік (зокрема, через систему "Резерв +" - ред.). І ми кажемо: "Є півтора мільйони. Чому вони не стали?" ...Не знають. ...А ви їх сповіщали? ...Ну, не всіх. ...А чому? ...Не було грошей на конверти". Розумієте - не було грошей на конверти щоб сповістити людей. Це абсурд, який я не знаю як можна пояснити. Тому ось це питання треба запускати", - зазначив депутат, підкресливши при цьому, що пропоноване у медіа перепепорядкування ТЦК із відання Сухопутних сил до іншої схожої структури саме по собі нічого не змінить.

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"Це завдання Офісу президента, якому підпорядковані військові адміністрації. Це завдання уряду - зробити так щоб місцева влада і органи місцевого самоврядування працювали і виконували свої функції на місцях. І тоді ТЦК не доведеться ходити по вулиці і зупиняти людей", - заявив представник "Голосу", посилаючись на закон про мобілізацію.

Окрім того, 17 липня, наголосив Костенко, у них на Безпековому комітеті був начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, який звітував про притягнення до відповідальності винних у протиправних діях співробітників ТЦК.

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Як зазначив нардеп, процес оновлення діяльності ТЦК триває, але "треба шукати правильний вихід, стратегічний". "Не просто - давайте розформуємо ТЦК. Для чого? Щоб програти війну?", - сказав Костенко.

Кількість військовозобов'язаних, яких регулярно мобілізовує система ТЦК, політик також вважає наразі недостатньою - а це, за його словами, "біля 30 тисяч особового складу" щомісяця - тому що за таких обсягів поповнення війська неможливо вести мову про кращі умови ротації, достатню тривалість відпусток для тих, хто вже служить, і, більше того, про заміну тих, хто на передовій. "Солдати сидять по 200 днів на першій лінії і немає ким замінити", - поінформував Костенко.

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Коли, де і як служив народний депутат Роман Костенко

1983 рік - народився у місті Херсоні.

2005 рік - отримав вищу військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ.

Після того служив у ЗСУ в розвідці десантників.

2014 - 2019 роки - вже під егідою Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ приймав участь в АТО. Став "кіборгом". За успішну службу отримав звання полковника.

2019 рік - обрався до парламенту.

2022 рік - після початку повномасштабного воював на півдні України: обороняв Миколаїв, звільняв прилеглі населені пункти.

Серпень 2024 року - був у "відрядженні" в Курській області РФ.