Побачив ТЦК і стрибнув з моста: ДБР розслідує загибель військовозобов'язаного в Миколаєві

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Інцидент стався вранці 30 липня.

"Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу почав тікати від наряду в бік пішохідного моста через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті", - йдеться у повідомленні.

Триває огляд місця події, з'ясування особи загиблого, допит свідків і співробітників ТЦК.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу приналежність чоловіка до однієї з військових частин.

Відкрито провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.