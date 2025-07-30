Побачив ТЦК і стрибнув з моста: ДБР розслідує загибель військовозобов'язаного в Миколаєві
У Миколаєві правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка, який, тікаючи від співробітників ТЦК та СП, стрибнув з моста
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Інцидент стався вранці 30 липня.
"Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу почав тікати від наряду в бік пішохідного моста через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті", - йдеться у повідомленні.
Триває огляд місця події, з'ясування особи загиблого, допит свідків і співробітників ТЦК.
Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу приналежність чоловіка до однієї з військових частин.
Відкрито провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У червні на Харківщині військовозобов'язаний випав із третього поверху будівлі ТЦК.
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