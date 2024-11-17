Похолодання, мокрий сніг і вітер: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок, 18 листопада, в Україні ще буде переважно сухо. Лише на Волині та Рівненщині можливі невеликі опади.



Протягом дня температура повітря очікується +4...+9 °C. Трохи тепліше буде на півдні - +8...+11 °C.

У Києві 18 листопада стане свіжіше і температура опуститься до +6...+7 °C. Також очікується вітряна погода, проте без опадів.

Коли прийде похолодання

За даними синоптикині, з четверга, 21 листопада, погода в Україні почне погіршуватися. Можливе серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади.

Також 21 листопада в областях йтимуть дощі зі снігом, буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг.