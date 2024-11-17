Похолодання, мокрий сніг і вітер: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода
Із середини наступного тижня в Україні прогнозується зниження температури повітря до "мінусів". Також у більшості регіонів пройдуть дощі зі снігом
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
У понеділок, 18 листопада, в Україні ще буде переважно сухо. Лише на Волині та Рівненщині можливі невеликі опади.
Протягом дня температура повітря очікується +4...+9 °C. Трохи тепліше буде на півдні - +8...+11 °C.
У Києві 18 листопада стане свіжіше і температура опуститься до +6...+7 °C. Також очікується вітряна погода, проте без опадів.
Коли прийде похолодання
За даними синоптикині, з четверга, 21 листопада, погода в Україні почне погіршуватися. Можливе серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади.
Також 21 листопада в областях йтимуть дощі зі снігом, буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг.
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