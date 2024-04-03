Похолодання й навіть мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 квітня

Про це синоптикиня повідомляє у Telegram.



Так, у північних та західних областях навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6...+11 °C.



На Вінниччині та Полтавщині очікується +8...+12 °C, на Черкащині та в Кропивницькому з районами +12...+17 °C, на Дніпропетровщині до +19 °C.

На Харківщині тим часом стовпчики термометра показуватимуть +10...+14 °C, на Луганщині до +20 °C, а на Донеччині до +18 °C.

У південній частині водночас пануватимуть +15...+20 °C.

За даними синоптикині, надалі температура повітря в Україні підвищуватиметься.

Де дощитиме і сніжитиме

Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України. Там пройдуть дощі, а місцями можливий мокрий сніг.

На решті території України - без опадів.

Крім того, вітер завтра буде помірним, штормові пориви стихатимуть. Проте на північному сході локально можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Пилові масиви з Сахари залишають нашу територію.

Погода у Києві

У столиці 4 квітня очікується найхолодніший день, температура не перевищуватиме +8...+10 °C.

Уранці місцями пройде дощ, але вдень істотних опадів не прогнозується.