Похолодання й навіть мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 квітня
У четвер, 4 квітня, в Україні очікується найхолодніший день з найближчої перспективи. У низці областей очікуються рвучкий вітер, дощі та навіть мокрий сніг
Про це синоптикиня повідомляє у Telegram.
Так, у північних та західних областях навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6...+11 °C.
На Вінниччині та Полтавщині очікується +8...+12 °C, на Черкащині та в Кропивницькому з районами +12...+17 °C, на Дніпропетровщині до +19 °C.
На Харківщині тим часом стовпчики термометра показуватимуть +10...+14 °C, на Луганщині до +20 °C, а на Донеччині до +18 °C.
У південній частині водночас пануватимуть +15...+20 °C.
За даними синоптикині, надалі температура повітря в Україні підвищуватиметься.
Де дощитиме і сніжитиме
Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України. Там пройдуть дощі, а місцями можливий мокрий сніг.
На решті території України - без опадів.
Крім того, вітер завтра буде помірним, штормові пориви стихатимуть. Проте на північному сході локально можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Пилові масиви з Сахари залишають нашу територію.
Погода у Києві
У столиці 4 квітня очікується найхолодніший день, температура не перевищуватиме +8...+10 °C.
Уранці місцями пройде дощ, але вдень істотних опадів не прогнозується.
- Холодніша в Україні прогнозувалася ще на 3 квітня: температура повітря знизилася до традиційної квітневої. Крім того, у більшості регіонів очікуються дощі
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