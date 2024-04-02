Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі 3 квітня
В Україні у середу, 3 квітня, стане холодніше: температура повітря знизиться до традиційної квітневої. Крім того, у більшості регіонів пройдуть дощі
Про це Наталка Діденко написала у telegram.
Максимальна температура повітря уночі та вранці становитиме +5...+10 °C, вдень очікується +13...+17 °C, на півдні та на сході місцями температура підніметься до +19 °C.
"Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, обережно", - вказує синоптикиня.
У західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму пройдуть дощі, місцями - з грозами.
Погода у столиці
У Києві 3 квітня місцями можливі дощ та гроза, пориви західного вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до +7...+10 °C, вдень до +16 °C.
Найближчими вихідними незначне похолодання знову зміниться підвищенням температури повітря.
- У столиці України 1 квітня зафіксували три температурні рекорди: зокрема, температура повітря була 4,3 °C вище попереднього рекордного показника 2016 року.
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