Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі 3 квітня

Про це Наталка Діденко написала у telegram.

Максимальна температура повітря уночі та вранці становитиме +5...+10 °C, вдень очікується +13...+17 °C, на півдні та на сході місцями температура підніметься до +19 °C.

"Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, обережно", - вказує синоптикиня.

У західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму пройдуть дощі, місцями - з грозами.

Погода у столиці

У Києві 3 квітня місцями можливі дощ та гроза, пориви західного вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до +7...+10 °C, вдень до +16 °C.

Найближчими вихідними незначне похолодання знову зміниться підвищенням температури повітря.