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Ексклюзив

Поки міністри виконують вказівки Єрмака, їхні перестановки не будуть ефективними: Луценко про підозру Сольському

23 квітня, 2024 вiвторок
22:00
Суспільство Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Юрій Луценко, політик, капітан ЗСУ прокоментував підозру від НАБУ та САП міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському 

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, держава в сьогоднішній антиконституційній системі управління повернулося до методів Януковича. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, не маючи на це законних повноважень, приймає рішення як буде голосувати парламент, що буде робити той чи інший міністр, і як власне буде працювати уряд. Тому від перестановки табличок на дверях уряду нічого не зміниться, поки в нашій країні є одна особа, яка всупереч вимогам Конституції України намагається управляти державою. Поки міністри виконують забаганки і вказівки Єрмака, а не веління ЗСУ та українського народу, їхні перестановки не будуть ефективними", - зазначив він.

Важливо не коли будуть засуджені ці люди, а коли буде політична відповідальність тих, хто призначає відповідних осіб. Адже справедливий суд, на відміну від несправедливого, це справа достатньо тривала, зауважив Луценко.

"На Заході також є корупція. Але коли затримують міністра, заступника міністра або депутата, то у політичну відставку, через політичну відповідальність ідуть ті, хто його рекомендував або призначав. Пана Сольського теж хтось привів до "слуг народу", хтось призначив у кабінеті Єрмака майбутнім міністром АПК, хтось підтримував його діяльність всі ці роки. От ці люди мали би піти у відставку. Тоді в країні запрацює інститут репутації, і владі будуть довіряти, бо вона може помилятися, але водночас карає своїх корупціонерів. А так, це означає що просто ще один "попався", а на його місце прийде наступний", - додав він.

  • Нагадаємо, НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн: йому оголосили підозру.
Теги:
Відео
Кримінал
Україна
Верховна Рада
ВРУ
НАБУ
Слуга народу
Андрій Єрмак
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