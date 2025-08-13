Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко
До перевірки на поліграфі треба додавати нові категорії чиновників, а також кандидатів у депутати на різних рівнях
Про це сказав народний депутат від "Слуги Народу" Руслан Горбенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
Він прокоментував прийняття закону щодо скасування незалежності НАБУ та САП.
"Деякі колеги дійсно помиляються. І ми бачили, що ті, хто помилився, хтось вибачився, але всі проголосували нові зміни, новий президентський законопроєкт", - сказав Горбенко.
На його думку, "дуже важливо якраз те, що туди була включена така річ, як детектор і поліграф".
"І в тому числі надалі, я думаю, що ми можемо тільки доєднувати нові категорії чиновників по виконавчій владі, а в тому числі і кандидатів на посаду народного депутата чи депутатів місцевих громад. Це дуже зручний інструмент для того, щоб в тому числі перевіряти цих людей на таку слабкість до корупції", - зазначив нардеп.
Горбенко розповів про готовність колег голосувати за законопроєкти в рамках судової реформи.
"Я думаю, що ті депутати, які будуть саботувати і не будуть голосувати, ви зможете їх запросити до студії і народ, і суспільство зможе якраз їх запитати, чому вони не хочуть таких реформ, які нас доведуть до Євросоюзу, до євроінтеграції", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе