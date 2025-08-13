Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко

Про це сказав народний депутат від "Слуги Народу" Руслан Горбенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

Він прокоментував прийняття закону щодо скасування незалежності НАБУ та САП.

"Деякі колеги дійсно помиляються. І ми бачили, що ті, хто помилився, хтось вибачився, але всі проголосували нові зміни, новий президентський законопроєкт", - сказав Горбенко.

На його думку, "дуже важливо якраз те, що туди була включена така річ, як детектор і поліграф".

"І в тому числі надалі, я думаю, що ми можемо тільки доєднувати нові категорії чиновників по виконавчій владі, а в тому числі і кандидатів на посаду народного депутата чи депутатів місцевих громад. Це дуже зручний інструмент для того, щоб в тому числі перевіряти цих людей на таку слабкість до корупції", - зазначив нардеп.

Горбенко розповів про готовність колег голосувати за законопроєкти в рамках судової реформи.