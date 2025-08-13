"Політична боротьба в дії": адвокатка Козаченко пояснила, чому в КСУ не допризначають суддів

Про це заявила адвокатка та громадська діячка Тетяна Козаченко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Чому, наприклад, не формуються відповідні склади державних інституцій? Розгляньмо це на прикладі Конституційного Суду України, де повинно бути 18 суддів, по шість кандидатур - призначає президент України, Верховна Рада і з'їзд суддів. На сьогоднішній момент для того, щоб судді Конституційного Суду зібралися, повинно бути 12 осіб. Їх всього 12 і є. Повний склад - 18, але шість посад є вакантними", - сказала вона.

Козаченко зазначила, що якщо навіть один суддя не прийде на збори - захворів, відпустка, будь-що, - фактично Конституційний суд не має можливості працювати і проводити засідання.

"Для того, щоб це стало можливим, терміново президент повинен допризначити по квотах своїх, Верховна Рада повинна призначити по квотах своїх, з'їзд суддів повинен також призначити своїх суддів по квотах", - сказала адвокатка.

Вона пояснила, чому це не відбувається.

"Тому що багато осіб хочуть потрапити на такі вакантні статусні посади, які є надзвичайно, зокрема, і матеріально забезпечувальними, в тому числі з надзвичайними пенсіями пожиттєво. А крім цього, ті органи, які призначають, вони хочуть все одно мати політичну лояльність, політичний вплив на такі органи. І ця політична боротьба перебуває в дії", - додала Козаченко.

Адвокатка розповіла про необхідність тиску суспільства щодо цих процесів.

"Тому обговорення кандидатур, те, що ми з вами приділяємо цьому увагу, журналісти це обговорюють, воно і примушує, зокрема, ті інституції виконувати свої обов'язки, призначати осіб, а ми повинні зробити все, щоб це відбувалося в максимально прозорий спосіб і всі можливі кандидатури обговорювалися, по них здійснювалися розслідування, щоб на ці посади призначалися максимально професійні, доброчесні і політично-нейтральні особи", - підсумувала вона.