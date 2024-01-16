"Понад 200 дронів вже передано на тестування військовим": волонтерка команди Victory Drones Косінова про збирання FPV вдома

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Четверта група зараз вже навчається і, відповідно, понад 200 дронів вже передано на тестування до військовослужбовців і потім будуть їх використовувати у своїй роботі", - пояснила волонтерка.

За словами пані Анни, команда Victory Drones створила курс для людей, які не мають досвіду користування паяльником чи інженерної освіти. Вони заповнюють заявку, проходять вступну лекцію офлайн, а далі отримують компоненти для збірки FPV-дронів. Вартість першого складає приблизно 20 тисяч гривень: 15 000 - сам безпілотник з батареєю та 5000 - обладнання.

"Люди або мають кошти, або збирають по своїх друзях, або в соціальних мережах між своїми підписниками й потім звітують. Хочу зазначити, що одна третина наших учасників - це самі військові, як ми знаємо часто військовим доводиться самостійно доопрацьовувати те, що їм приходить, відповідно, вони хочуть покращити свої навички", - наголосила Косінова.

Операційна менеджерка напрямку FPV команди Victory Drones каже, що усі деталі для складання коптера перевірені, є онлайн інструкція та можливість проконсультуватися зі спеціалістами

"Перший дрон - це доволі довго, тому що поки компоненти приїдуть. Ми замовляємо, на жаль, поки з Китаю, своє виробництво зараз в процесі налагодження, але це все не дуже швидко відбувається і потім учасник може зібрати цей дрон. Ми на кожному уроці наголошуємо, кожен дрон треба спочатку протестувати і це окремо процедура", - додала вона.

Інженерний онлайн-курс "Народний FPV".