"Понад 200 дронів вже передано на тестування військовим": волонтерка команди Victory Drones Косінова про збирання FPV вдома
Команда Victory Drones створила доступний курс для збірки дронів, що не вимагає попереднього досвіду. Волонтерка й операційна менеджерка напрямку FPV Анна Косінова пояснює, як отримати компоненти
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Четверта група зараз вже навчається і, відповідно, понад 200 дронів вже передано на тестування до військовослужбовців і потім будуть їх використовувати у своїй роботі", - пояснила волонтерка.
За словами пані Анни, команда Victory Drones створила курс для людей, які не мають досвіду користування паяльником чи інженерної освіти. Вони заповнюють заявку, проходять вступну лекцію офлайн, а далі отримують компоненти для збірки FPV-дронів. Вартість першого складає приблизно 20 тисяч гривень: 15 000 - сам безпілотник з батареєю та 5000 - обладнання.
"Люди або мають кошти, або збирають по своїх друзях, або в соціальних мережах між своїми підписниками й потім звітують. Хочу зазначити, що одна третина наших учасників - це самі військові, як ми знаємо часто військовим доводиться самостійно доопрацьовувати те, що їм приходить, відповідно, вони хочуть покращити свої навички", - наголосила Косінова.
Операційна менеджерка напрямку FPV команди Victory Drones каже, що усі деталі для складання коптера перевірені, є онлайн інструкція та можливість проконсультуватися зі спеціалістами
"Перший дрон - це доволі довго, тому що поки компоненти приїдуть. Ми замовляємо, на жаль, поки з Китаю, своє виробництво зараз в процесі налагодження, але це все не дуже швидко відбувається і потім учасник може зібрати цей дрон. Ми на кожному уроці наголошуємо, кожен дрон треба спочатку протестувати і це окремо процедура", - додала вона.
Інженерний онлайн-курс "Народний FPV".
- 13 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома. Під час навчання охочі отримають доступ до онлайн-лекцій, перелік компонентів та потрібних інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
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