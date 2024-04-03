Порошенко заявив, що планує балотуватися в президенти після перемоги України у війні

Про це він сказав в інтерв'ю для Al Jazeera.

"Якщо ви питаєте мене, чи я планую брати участь у наступних президентських виборах, - так", - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що спершу Україна повинна перемогти у війні.

Крім того, Порошенко оголосив, що братиме участь у виборах до Європейського парламенту. За його словами, це буде доказом, що Україна стане членом ЄС.

"Цілком імовірно, що я матиму честь бути членом Європейського парламенту і робити все можливе для України", - підкреслив експрезидент.