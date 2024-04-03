Порошенко заявив, що планує балотуватися в президенти після перемоги України у війні
Колишній президент України Петро Порошенко заявив про готовність балотуватися на посаду очільника держави на наступних виборах, коли у країні завершиться війна
Про це він сказав в інтерв'ю для Al Jazeera.
"Якщо ви питаєте мене, чи я планую брати участь у наступних президентських виборах, - так", - сказав Порошенко.
Водночас він наголосив, що спершу Україна повинна перемогти у війні.
Крім того, Порошенко оголосив, що братиме участь у виборах до Європейського парламенту. За його словами, це буде доказом, що Україна стане членом ЄС.
"Цілком імовірно, що я матиму честь бути членом Європейського парламенту і робити все можливе для України", - підкреслив експрезидент.
- Напередодні український боксер Володимир Кличко вважає, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в Росії.
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