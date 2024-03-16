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Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента, - Володимир Кличко

16 березня, 2024 субота
09:05
Суспільство Володимир Кличко

Український боксер Володимир Кличко вважає, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в Росії

Про це він сказав в інтерв'ю focus online.

"Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - заявив спортсмен.

За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".

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Боксер вважає, що найголовніше - це дати змогу проголосувати військовим, які на передовій захищають Україну.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Теги:
Україна
Володимир Кличко
президентські вибори
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
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