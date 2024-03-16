Потепліє всюди, окрім заходу: прогноз погоди в Україні 17 березня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується, що в неділю в більшості областей в Україні температура сягне +10...+15 °C. На Одещині місцями до +17 °C.

Проте в західних областях завтра навпаки похолоднішає - протягом дня буде +6...+9 °C.

Синоптикиня наголошує, що атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кропивницький з районами. Дощі будуть невеликі та помірні.

На решті території України переважатиме суха погода.

У столиці 17 березня буде дуже тепло, температура сягне до +13 °C. Крім того, очікуються дощі.