Потепліє всюди, окрім заходу: прогноз погоди в Україні 17 березня від Наталки Діденко
У неділю, 17 березня, в Україні температура повітря підійметься ще на пару градусів. Проте у західних регіонах буде прохолодніше, очікуються дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Прогнозується, що в неділю в більшості областей в Україні температура сягне +10...+15 °C. На Одещині місцями до +17 °C.
Проте в західних областях завтра навпаки похолоднішає - протягом дня буде +6...+9 °C.
Синоптикиня наголошує, що атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кропивницький з районами. Дощі будуть невеликі та помірні.
На решті території України переважатиме суха погода.
У столиці 17 березня буде дуже тепло, температура сягне до +13 °C. Крім того, очікуються дощі.
- Раніше стало відомо, що лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди.
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