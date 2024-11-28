Потепління до +11 °C, але місцями опади: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 листопада

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

В п'ятницю найтеплішою погода буде на півдні України – +6...+11 °C. Також тепло буде на заході країни – +4...+7 °C. На решті території України протягом дня передбачається +1...+5 °C.

Водночас у п'ятницю ймовірний дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині. На решті території України – без опадів, а на Донеччині та Луганщині можливі сонячні прояснення.

Погода в Києві

"У Києві завтра очікується мокрий сніг та дощ. Протягом дня південно-східний вітер хоч і не буде штормовим, проте поривчатим, некомфортним. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1...+3 °C" – написала Діденко.

Також, за її словами, на вихідних по всій Україні не очікується опадів, до того ж буде відносно тепло.