"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Читала текст цьогоріч акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча Наталія Сумська.

Нардепка Ірина Геращенко наголосила, що для неї участь у Радіодиктанті національної єдності є важливою багаторічною традицією.

"Для мене це важлива багаторічна традиція, коли ти спільно доєднуєшся до написання диктанту. Це повага до української мови, це повага до її розвитку" - сказала Геращенко.

Доєдналася до написання диктанту цьогоріч і Наталія Цмонь, Надзвичайна і Повноважна посолка Канади в Україні.

"Атмосфера чудова! Це дуже важливі такі речі. Ми такого не маємо в Канаді, але мені це дуже подобається. Бо це справді є про єдність, це справді є про мову" - наголосила Наталія.

Акторка театру імені Івана Франка Тетяна Кришталь переконана, що текст цьогорічного диктанту надає віри і сили українцям.