"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Авторкою Радіодиктанту національної єдності у 2025 році стала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, його назва — "Треба жити!". Диктант приурочений до Дня української писемності та мови, який щороку відзначають в Україні 27 жовтня
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.
Читала текст цьогоріч акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча Наталія Сумська.
Нардепка Ірина Геращенко наголосила, що для неї участь у Радіодиктанті національної єдності є важливою багаторічною традицією.
"Для мене це важлива багаторічна традиція, коли ти спільно доєднуєшся до написання диктанту. Це повага до української мови, це повага до її розвитку" - сказала Геращенко.
Доєдналася до написання диктанту цьогоріч і Наталія Цмонь, Надзвичайна і Повноважна посолка Канади в Україні.
"Атмосфера чудова! Це дуже важливі такі речі. Ми такого не маємо в Канаді, але мені це дуже подобається. Бо це справді є про єдність, це справді є про мову" - наголосила Наталія.
Акторка театру імені Івана Франка Тетяна Кришталь переконана, що текст цьогорічного диктанту надає віри і сили українцям.
- Сьогодні, 25 жовтня, відбувся 25-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Його писали військові ЗСУ, студенти, українці в різних куточках світу й держслужбовці.
