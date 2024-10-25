Сьогодні відбудеться Радіодиктант національної єдності: як долучитися
Сьогодні, 25 жовтня, об 11:00 розпочнеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Журналісти Еспресо зібрали для вас інформацію про те, як долучитися до Радіодиктанту і де можна подивитися трансляцію.
Варто зазначити, що цьогоріч він відбудеться вже 25-й раз поспіль. У 2024 році авторкою тексту стала українська письменниця та есеїстка Оксана Забужко. Його читатиме письменник і військовий Павло Вишебаба.
Радіодиктант буде транслюватися на усіх платформах Суспільного:
- на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
- наживо в ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура;
- на YouTube-каналі Українського Радіо;
- на Facebook-сторінках Суспільного.
Як і куди надіслати диктант на перевірку?
Роботи прийматимуть як онлайн, так і офлайн:
- надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;
- сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected].
Коли буде оголошено результати?
Текст радіодиктанту оприлюднять 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.
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- Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня. Його проведуть до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.
- Авторкою цьогорічного радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Оксана Забужко. Читатиме текст письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.
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