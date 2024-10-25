Сьогодні відбудеться Радіодиктант національної єдності: як долучитися

Журналісти Еспресо зібрали для вас інформацію про те, як долучитися до Радіодиктанту і де можна подивитися трансляцію.

Варто зазначити, що цьогоріч він відбудеться вже 25-й раз поспіль. У 2024 році авторкою тексту стала українська письменниця та есеїстка Оксана Забужко. Його читатиме письменник і військовий Павло Вишебаба.

Радіодиктант буде транслюватися на усіх платформах Суспільного:

Як і куди надіслати диктант на перевірку?

Роботи прийматимуть як онлайн, так і офлайн:

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected] .

Коли буде оголошено результати?

Текст радіодиктанту оприлюднять 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.

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