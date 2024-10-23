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Диктант національної єдності розвінчує міф про прірву між військовими й цивільними, – Вишебаба

Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
22:00
Культура на фото Павло Вишебаба підписує книгу для дівчинки

Диктант національної єдності має на меті об'єднати військових і цивільних, адже війна в Україні триває не просто за територію, це боротьба за ідентичність

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Таку думку письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба, який 25 жовтня читатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, висловив в ефірі радіо "Галичина FM".

Він нагадав, що цьогоріч текст радіодиктанту написала цивільна письменниця Оксана Забужко, а читатиме його військовий письменник Вишебаба, що особливо важливо під час війни.

"Ви чуєте всі ці розмови про прірви між військовими й цивільними. І от я думаю, що засипати ці рови можна якраз спільними ритуалами, і таким ритуалом буде читання диктанту. Тут якраз абсолютно неважливо, скільки ви помилок зробите чи ще щось - це все другорядне. Важливо нам мати спільну дію", - сказав Вишебаба й додав, що цей диктант писатимуть побратими з його бригади, цивільні люди, а також наші біженці за кордоном.

За його словами, також важливо не переходити назад на російську тим людям, які після початку повномасштабного вторгнення РФ заговорили державною.

"Я б закликав людей не піддаватися оцим інертним почуттям, а залишатися на своєму, залишатися на своїй рідній мові. І якраз у День писемності та мови пригадати про те, за що ми боремось - це боротьба за ідентичність, боротьба за державність. А одним із головних компонентів цього є українська мова, українська культура. Тому що територія – це, звісно, важливо. Але наша ідентичність - також важливий складник", - резюмував військовий.

  • За даними мовного омбудсмена Тараса Кременя, росіяни станом на кінець вересня 2024 року знищили або пошкодили майже 1000 бібліотек в Україні, а з ними - понад 200 млн книжок.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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