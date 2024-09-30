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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни знищили або пошкодили майже 1000 бібліотек в Україні, а з ними - понад 200 млн книжок

Росіяни знищили або пошкодили майже 1000 бібліотек в Україні, а з ними - понад 200 млн книжок

Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
13:55
Війна з Росією Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували або пошкодили майже тисячу українських бібліотек

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Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Спустошені росіянами заклади культури та освіти потребують художньої, навчальної, історичної літератури. За час повномасштабного вторгнення російськими злочинцями знищено або пошкоджено майже тисячу бібліотек, а з ними – понад 200 мільйонів українських книжок", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що наразі мета України максимально поновити бібліотечні фонди та утвердити це як пріоритет держави.

У Всеукраїнський день бібліотек, який щорічно відзначають 30 вересня, Кремінь закликав усіх охочих долучитись до відновлення бібліотечних фондів та підтримати проєкт "Вільні читають українською", який передбачає збір українськомовних книжок у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

23 травня Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виготовляла книжки для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні в Харкові.

Згодом стало відомо, що після влучання російської ракети в харківську типографію українці вирішили підтримати видавництво Vivat та замовили понад 5 тис. посилок.

Теги:
Суспільство
Культура
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