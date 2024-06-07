Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
У суботу та неділю, 8 та 9 червня, у більшості областей України очікується дощова догода, місцями з грозами. До того ж температура повітря сягне +32 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що протягом 7 та 8 червня в Україні очікується +27...+32 °C, на заході та півночі +23...+28 °C. Проте вночі температура повітря знизиться до +12...+19 °C.
Крім цього, 8 червня в Україні прогнозуються грозові дощі, окрім східних областей. Наступного дня опади найбільш ймовірні в західній частині, на Житомирщині та Вінниччині. При грозах можливі шквали та град.
На решті території України в неділю - сухо та сонячно.
Що очікувати у Києві
У Києві в суботу велика можливість дощу та гроз. Температура повітря досягне +26 °C. У неділю в столиці буде без опадів та +28...+29 °C.
- 7 червня у більшості регіонів України переважатиме сонячна і тепла погода - до +32 °C. Проте в західних областях прогнозуються дощі та грози.
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