Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що протягом 7 та 8 червня в Україні очікується +27...+32 °C, на заході та півночі +23...+28 °C. Проте вночі температура повітря знизиться до +12...+19 °C.

Крім цього, 8 червня в Україні прогнозуються грозові дощі, окрім східних областей. Наступного дня опади найбільш ймовірні в західній частині, на Житомирщині та Вінниччині. При грозах можливі шквали та град.

На решті території України в неділю - сухо та сонячно.

Що очікувати у Києві

У Києві в суботу велика можливість дощу та гроз. Температура повітря досягне +26 °C. У неділю в столиці буде без опадів та +28...+29 °C.