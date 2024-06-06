Де пройдуть дощі з градом, а де очікувати до +32 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 червня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що в західних областях України можливі короткочасні дощі та грози, а також шквали вітру та град. У більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що на Луганщині - локальний грозовий дощ.

Температура повітря вночі опуститься до +14...+19 °C. Протягом дня в Україні очікується +24...+29 °C., у південній частині +27...+32 °C..

На сході завтра можливі сильні пориви північно-західного вітру.

Що буде у Києві

У столиці 7 травня опадів не прогнозується. Температура повітря сягне +25...+27 °C..