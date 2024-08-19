"Пов'язаний з Московським патріархатом": у Києві виявили незаконну реєстрацію храму на території військової частини

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства, це могло б призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки. Крім цього, це створювало можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних.

Наразі храм передали Службі військового капеланства ЗСУ, де його використовуватимуть для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.

17 серпня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.



