Практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, через вплив антициклону, опадів найближчими днями в Україні практично не буде. Небо буде вкрите хмарами, але місцями з’являтиметься і сонце.

Фото: Наталка Діденко

Винятком стане субота, 9 листопада. У цей день, за словами Діденко, у південній частині країни пройдуть незначні дощі. Вночі очікується від +2 до +7 градусів.

"Невеликий "мінус" лише в ніч на неділю очікується в західних областях", - додала синоптикиня.

Вона також зазначила, що впродовж дня 9 та 10 листопада в Україні передбачається +4...+7 градусів, на півдні та на Закарпатті +8...+12 градусів.

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За словами Наталки Діденко, у п’ятницю та у суботу в Києві опади не очікуються, проте можливі тумани.

"У нічні години +3...+5 градусів, вдень очікується +5...+8 градусів", - додала вона.