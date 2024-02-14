Практично повсюди "плюси": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 15 лютого

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 15 лютого в Україні буде свіжа, але не надто холодна погода. Денна температура повітря сягатиме +2...+7 °C, на півдні +6...+11 °C.

У центральних областях та подекуди на півдні та півночі пройдуть переважно невеликі дощі. Якщо до вечора температура знизиться, то можливий мокрий сніг. Водночас у західних областях та в східній частині України опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у столиці

У Києві 15 лютого можливі незначні опади. Вночі буде +1...+3 °C, вдень +2...+4 °C.

"Надалі погода буде, можливо, не така, як нам хочеться, як ми її підштовхуємо до весняного тепла, вона залишатиметься собою, тобто, відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло", - додала синоптикиня.