Право вирішального голосу для міжнародних експертів у конкурсних комісіях необхідно обговорювати, - адвокатка Козаченко
Однозначного наполягання міжнародних експертів на обов'язковості пріоритету їхніх голосів у конкурсних комісіях щодо добору суддів або в держорганів немає
Про це заявила адвокатка та громадська діячка Тетяна Козаченко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Участь міжнародних експертів - важливо. Їхні поради, їхній досвід, їхня участь як спостерігачів - важливо. Але в мене, як у громадянина України, як правника, віддання права вирішального голосу іншим особам, які не є громадянами України, я не можу підтвердити, що вони діють в інтересах України", - сказала вона.
Козаченко додала, що не знає, в чиїх інтересах вони діють. Вони є просто міжнародними експертами.
"Приймати рішення, хто буде обіймати посади і визначати долю, наприклад конституційну долю законів, - це величезне питання. Тому участь міжнародних експертів, право вирішального голосу - це повинно обговорюватися, це повинно прийматися виключно парламентом України, і таке обговорення повинно бути надзвичайно публічним", - зазначила адвокатка.
Вона наголосила, що однозначного наполягання міжнародних експертів на обов'язковий пріоритет їхніх голосів вона не знайшла в жодних офіційних джерелах.
"Тому вони готові залучатися, вони готові допомагати, однак я ніде не побачила, що ця вимога є категоричною і імперативною", - підсумувала Козаченко.
